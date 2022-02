Luciano Huck - reprodução de vídeo

Publicado 13/02/2022 19:22

Rio - João Vicente de Castro arrancou boas risadas de Luciano Huck, no 'Domingão com Huck', da TV Globo, neste domingo. O apresentador e humorista brincou ao dizer que não se pode tirar foto com o marido de Angélica porque "não dá sorte". Trata-se de um meme, já que o global já posou ao lado de várias personalidades que, pouco tempo depois, se envolveram em grandes polêmicas.

Tudo aconteceu quando Naiara Azevedo disse que não tinha uma foto com Luciano. "Não tirei nenhuma foto com ele, tirei foto hoje. Encontrei por diversas vezes, mas só hoje eu consegui", disse a sertaneja abraçando com o apresentador. Em seguida, João disparou: "Mas dizem que não dá sorte, sabia?", perguntou ele, fazendo todos rirem. Gloria Groove entrou na brincadeira. "Produção, atualiza a foto do Luciano com a Naiara, por favor".

Em seguida, Luciano reagiu: "O João Vicente, ele veio aqui pra colocar fogo no parquinho mesmo".Glória concordou com o apresentador: "Ele está determinado. Eu senti também". Naiara Azevedo, então, se divertiu. "Apaga essa foto".