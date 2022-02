Beto Barbosa é o quarto eliminado do ’The Masked Singer’ - Reprodução

Publicado 14/02/2022 09:32

Rio - Beto Barbosa foi o quarto eliminado do "The Masked Singer" na tarde deste domingo. O cantor usava a fantasia de Boto. Eduardo Sterblitch foi o único jurado a adivinhar que se tratada do Rei da Lambada por trás da roupa de Boto.

"A nossa maior felicidade como artista é poder fazer a de quem está em casa assistindo. Faltava essa parte na minha biografia", disse Beto Barbosa, ainda no palco. Antes de Beto Barbosa, Gretchen, Dudu Nobre e Letícia Colin já foram eliminados do "The Masked Singer Brasil".

"O boto é a nossa baleia brasileira, é um cetáceo em extinção e precisa ser preservado. Vim aqui simbolizar essa causa, em defesa dos animais e da floresta", disse Beto Barbosa sobre a escolha da fantasia.