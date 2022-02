Lucas Anderi, Renata Kuerten, Vanessa Rozan e Rodrigo Cintra - João Raposo/SBT

Publicado 18/02/2022 08:00

Rio - Depois da pausa provocada pela pandemia da covid-19, o SBT estreia a nova temporada do programa “Esquadrão da Moda”, neste sábado, às 21h30, e promete muitas mudanças. A começar pelos apresentadores, a modelo Renata Kuerten e o estilista Lucas Anderi assumem o comando da atração, que está na grade da emissora desde 2009 e transforma o visual de mulheres que estão falhando na hora de montar seus looks.

Com a intenção de dar um "up" no visual, as participantes são inscritas por familiares ou amigos. Durante alguns dias, elas são acompanhadas por câmeras escondidas em suas rotinas com as roupas e conceitos do dia a dia. Depois de um tempo, Renata e Lucas aparecem de surpresa e revelam o convite para a participação na atração e explicam o motivo do chamado usando as imagens registradas secretamente.

“É uma honra, é um privilégio. É um programa que já está no ar há muito tempo. Para mim, está sendo gratificante. Tem muita alegria, moda e histórias emocionantes. É um programa com uma nova cara e vai ter uma pegadinha no final, que eu não vou contar porque quero que todo mundo assista… A gente passou por tantas dificuldades (por causa da pandemia), é legal levar um programa que tem alegria, que é leve e gostoso de assistir, vem muito disso por aí”, garante Renata.

Lucas, que já participou do “Fábrica de Casamentos”, também do SBT, destaca a parceria com a modelo. “É uma honra seguir com um projeto que já existe há 13 anos… Com a Renata está sendo muito gostoso, a gente tem uma sintonia, a gente se diverte e vai conseguir levar diversão para as pessoas de casa. Assistam e vocês vão sentir essa vibe”, diz o profissional que é reconhecido por fazer luxuosos vestidos de noiva.

Benção

Renata revela que recebeu a benção dos apresentadores anteriores quando soube que comandaria a atração. Segundo o diretor artístico do SBT, Fernando Pelegio, Isabella Fiorentino e Arlindo Grund decidiram sair do programa para se dedicar a outros projetos, mas torcem pelos novos apresentadores.



“Eu tive a benção do Arlindo e da Isabella. Eles me enviaram mensagens dando os parabéns, falando para eu vir com tudo e ser espontânea”, diz Renata. “O Arlindo e a Isabela fizeram tão bem (o programa), que a gente tem a obrigação de seguir e fazer melhor. Tomara que a gente consiga melhorar algo que já era bom”, completa Lucas.

Os dois garantem que não temem comparações e que serão "eles mesmos", sem tentar imitar o estilo de apresentação de Isa e Arlindo. "O primeiro impacto vai ser difícil, mas, aos poucos, a gente vai conquistando os telespectadores com a nossa personalidade. A gente não vai chegar copiando", detalha Renata.

Mudanças

A direção da atração também passou por mudanças e agora está sob o comando de Gustavo Vaccari, que já esteve à frente de outros programas da emissora. “A gente tem feito um programa com frescor, temos tido um cuidado mais do que normal na hora de escolhermos as inscrições porque a participante é quem dá o tom. Cada programa vem com uma temperatura diferente. Tem programa que você vai se emocionar, outro que vai se divertir, outro que vai sentir raiva ou amar a participante”, diz Vaccari, que adianta algumas novidades.

“A gente buscou personagens e participantes com potencial. As pessoas que inscreveram as participantes voltam no final para chancelar o trabalho feito pelo time do 'Esquadrão'. A participante entra no programa, fica uma semana conosco e passa por todo o processo de transformação, que vai além do cabelo, maquiagem e figurino. Ela realmente se transforma em outra mulher. É importante também que ela saia uma nova pessoa”, completa.

Moda acessível

O que não muda no programa é a missão de mostrar que moda pode ser um assunto de todos, além da participação da maquiadora Vanessa Rozan e do hair stylist Rodrigo Cintra. Eles destacam que é preciso respeitar a individualidade de cada um ao falar sobre beleza.

“Como sempre, o 'Esquadrão' vai servir muita informação sobre moda e beleza, mas com bastante cuidado preservando os diferentes corpos e belezas para que a pessoa que esteja assistindo também possa se encontrar nessas dicas e replicar na vida dela. Moda pode ser usada no dia a dia para gente se sentir melhor, como ferramenta de autocuidado e autoestima”, declara Vanessa.



Cintra usa a técnica do Visagismo para mudar o penteado da pessoa, mas mantém a essência dela. "Essa técnica é uma mistura de análise de formas e medidas, então é você construir uma imagem com o cabelo, onde você respeite formas e altura", explica.