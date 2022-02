Stranger Things é uma das produções liberadas - Divulgação

Rio - Após três anos de espera, fãs de "Stranger Things" foram surpreendidos pela Netflix, que anunciou a data de estreia da 4ª temporada de uma das séries de maior sucesso da plataforma de streaming. Em postagem no Instagram, nesta quinta-feira (17), o serviço revelou que os novos episódios serão divididos em dois volumes, e o primeiro estará disponível a partir do dia 27 de maio.

"Chamando todos os nerds! Seus pedidos foram atendidos. Trago as datas da maior temporada de 'Stranger Things' de todos os tempos. O volume 1 chega dia 27 de maio e o volume 2 chega 1º de julho", diz a legenda da publicação que traz um dos novos pôsteres da série.

A plataforma de streaming ainda divulgou uma carta dos criadores de "Stranger Things", em que Matt e Ross Duffer anunciam que a trama já está renovada para sua quinta e última temporada. Os diretores da produção original da Netflix ainda aproveitaram para explicar a decisão de dividir os novos capítulos da série em duas partes.

"Com nove roteiros, mais de 800 páginas, quase dois anos de filmagens, milhares de cenas com efeitos especiais e praticamente o dobro de duração das temporadas anteriores, 'Stranger Things 4' foi a temporada mais difícil de fazer, e também a mais gratificante. A equipe está superorgulhosa dos resultados e estamos ansiosos para compartilhar tudo com vocês", escreveram os produtores.

"Falta pouco... E vai ser a maior temporada até agora. Mas também é o começo do fim. Há sete anos, planejamos a trama completa de 'Stranger Things'. Naquela época, nossa ideia era que a série tivesse entre quatro e cinco temporadas. Não conseguimos encaixar tudo em quatro temporadas, mas, como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A temporada 4 será a penúltima, e a 5 será a última", afirma Matt e Ross.

