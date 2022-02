O diretor artístico Vinícius Coimbra foi afastado da TV Globo após ser acusado de racismo - Globo/Estavam Avellar

Publicado 17/02/2022 18:52

Rio - O diretor artístico Vínicius Coimbra foi afastado temporariamente da Globo após ser acusado de racismo por atrizes de "Nos Tempos do Imperador". Cinnara Leal, Dani Ornellas e Roberta Rodrigues denunciaram Coimbra à direção da emissora carioca por posturas discriminatórias contra atores negros nos bastidores da novela, segundo noticiou a colunista Carla Bittencourt, do site "Notícias da TV".

De acordo com a jornalista, a decisão oficial de afastar Coimbra de seu cargo na emissora veio na última terça-feira (15). O trio de atrizes registrou reclamações sobre o comportamento do diretor de arte e sua equipe ainda durante as gravações do folhetim histórico, que tiveram início em janeiro de 2020. Os diretores de Entretenimento e Dramaturgia da Globo, Ricardo Waddington e José Luiz Villamarim, foram avisados sobre a situação e afirmaram às atriz que tomariam providências.

Meses depois, Cinnara, Dani e Roberta registraram uma queixa oficial no compliance do canal após perceberem que não houve mudança nas atitudes da equipe de produção da novela. De acordo com as atriz, Coimbra e outros funcionários tinham falas preconceituosas e chegaram a separar os camarins de atores brancos e negros, segregando os artistas.

Outra situação destacada pelas artistas foi quando os autores de "Nos Tempos do Imperador" foram detonados por uma cena de suposto "racismo reverso". O diálogo entre Samuel (Michel Gomes) e Pilar (Gabriela Medvedovski) sugeria que a personagem teria sofrido preconceito por ser branca. De acordo com o trio, Vinícius Coimbra pediu que os atores e atrizes negras defendessem a novela em entrevistas e nas redes sociais.

Segundo Carla Bittencourt, as atriz foram aconselhadas por um corpo jurídico a esperar medidas internas antes de decidir se irão processar a TV Globo e Coimbra na Justiça normal. Enquanto isso, Cinnara, Dani e Roberta recebem acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Já Vinícius foi afastado da direção artística de "Mar do Sertão", próxima novela das 18h, e substituído por Allan Fiterman, que dirige "Quanto Mais Vida, Melhor".

Procurada pelo DIA, a Globo afirmou que "não comenta questões relacionadas a compliance, em razão do compromisso de sigilo previsto" em seu Código de Ética.