Tiago Leifert deu sugestão sobre programa para FaustãoReprodução

Publicado 18/02/2022 12:51

São Paulo - Faustão recebeu uma ligação especial de Tiago Leifert recentemente. A revelação foi durante o programa diário do profissional na Band, quando o apresentador expôs que seu ex-colega da Globo o ligou para parabenizá-lo e ainda fazer uma sugestão para que ele ocupasse a programação da emissora aos sábados.

O apresentador falou sobre a ligação na última quinta-feira (17), enquanto conversava com uma das convidadas de seu programa, Leona Cavalli. A atriz afirmou que ela, sua família e o "Brasil inteiro" ficaram felizes com o retorno de Faustão na TV.

"[Estamos felizes] de estar com você, de você estar em nossas noites, em todas as noites, isso é uma alegria, é um ouro do Brasil", pontuou Leona. Na ocasião, o apresentador citou a sugestão de Leifert e brincou que nem ele mesmo se aguenta.

"Só falta falar que nem o Tiago Leifert que me ligou e falou: 'Sinto falta de você no sábado também'. Pô, está de sacanagem! Nem eu me aguento! Esse público tem uma paciência com a gente que é brincadeira", disse.

Anteriormente no Faustão na Band, o apresentador havia mencionado Leifert ao enviar uma mensagem de solidariedade à sua família. Lua, filha de Tiago e Daiana Garbin, enfrenta um retinoblastoma, tipo raro de câncer nos olhos.