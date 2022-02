Padre Fábio de Melo - Reprodução/Globo

São Paulo - O padre Fábio de Melo participou mais uma vez do quadro “Acredite Em Quem Quiser”, no programa "Domingão com Huck" e, no final da participação, emocionou todos os presentes ao falar sobre o sofrimento dos moradores de Petrópolis. Na última semana, a cidade da Região Serrana do Rio foi atingida por deslizamentos causados pela chuva na última semana.

Ao dizer que foi acolhido pela cidade e que quase foi morar por lá, Fabio de Melo contou que uma pessoa próxima a ele foi uma das vítimas da tragédia. “Quando eu vi aquelas imagens, aquelas ruas que são tão conhecidas… Inclusive uma pessoa próxima a mim, que está entre os números… Eu acredito que nada pode nos tornar mais próximos uns dos outros, do que quando sofremos”, disse.

"Eu sou o outro. Quando eu vejo aquela mulher cavando, numa tentativa de encontrar alguém que ela amava, eu me vejo naquela mulher. E o princípio de compaixão, é quando o meu coração sente com o coração dela. Eu gostaria de dizer aos petropolitanos que estão organizando o seu luto, as suas dores, os seus sofrimentos, que eu tenho certeza que hoje o Brasil também é petropolitano”, continuou.