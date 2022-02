Repórter fica sem reação após homem falar que doaria prêmio da Mega-Sena para campanha de Lula - Reprodução

Publicado 22/02/2022 10:08

Rio - A repórter Nádia Lopes, da Band Maringá, ficou sem reação, ao vivo, após perguntar a um entrevistado o que ele faria com o prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena. A profissional estava em uma lotérica entrevistando pessoas para um telejornal local. Sem pensar duas vezes, o homem disse que doaria o dinheiro para a campanha do ex-presidente Lula nas eleições 2022.

"Olha, eu iria fazer uma coisa muito importante para o Brasil. Financiar, ajudar na campanha do Lula e de todas as candidaturas de esquerda para varrer essa direita horrível que está no poder", disse o entrevistado. Depois de um tempo sem falar nada, Nádia agradeceu ao homem. "Está aí. Cada um que ganha tem o seu objetivo", disse.

A repórter estava na lotérica pois uma aposta da Mega-Sena para o concurso do último sábado, feita no local, acertou cinco números e o vencedor levou mais de R$ 76 mil. O trecho da entrevista viralizou nas redes sociais e até o ex-presidente Lula respondeu ao post. "Boa sorte, companheiro", escreveu.