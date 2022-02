Alanis Guillen como Juma Marruá em Pantanal - Divulgação/Globo

Alanis Guillen como Juma Marruá em PantanalDivulgação/Globo

Publicado 23/02/2022 08:43 | Atualizado 23/02/2022 08:51

Rio - A TV Globo exibiu a primeira chamada oficial da novela "Pantanal", remake do folhetim exibido pela TV Manchete em 1990, na noite desta terça-feira. A trama de amor entre Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) vai estrear em 28 de março, substituindo "Um Lugar ao Sol", novela que vem atingindo baixos índices de audiência. Assim como na primeira versão, o folhetim terá cenas gravadas no próprio Pantanal, no Mato Grosso do Sul.

fotogaleria

Na história, Joventino (Irandhir Santos) e o filho, José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira), se mudam para o Pantanal, onde Joventino aprende que a natureza pode mais que o homem. Assim, ele se torna o maior peão da região e logo desaparece, deixando o filho sozinho à espera do pai. Veja a chamada oficial:



Arrepiou, hein? Pode dizer! Que história, que cenas, que elenco e QUE CENÁRIO! E vamos combinar? A maior força da natureza é o amor. Dia 28 estreia sua nova novela das nove, #Pantanal pic.twitter.com/YFst7tUrNA — TV Globo (@tvglobo) February 23, 2022 Cinco anos depois, José Leôncio se casa com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles). Os dois se mudam para a região, onde nasce Jove (Jesuíta). A vida de Madeleine é um caos, já que ela sente saudades da vida urbana e da mordomia do Rio de Janeiro. Ela então foge do Pantanal e leva Jove bebê de volta para a mansão dos pais. Madeleine cria uma mentira e faz Jove crescer pensando que o pai havia morrido. Cinco anos depois, José Leôncio se casa com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles). Os dois se mudam para a região, onde nasce Jove (Jesuíta). A vida de Madeleine é um caos, já que ela sente saudades da vida urbana e da mordomia do Rio de Janeiro. Ela então foge do Pantanal e leva Jove bebê de volta para a mansão dos pais. Madeleine cria uma mentira e faz Jove crescer pensando que o pai havia morrido.

Jove descobre que o pai está vivo e volta para o Pantanal, mas as diferenças socioculturais criam um abismo entre os dois. Na ida de Jove para a região, há o encontro entre ele e Juma Marruá (Alanis). Filha de Maria Marruá (Juliana Paes) e Gil (Enrique Diaz), a jovem é uma mulher forte e que aprendeu com a mãe a se defender do "bicho homem".



Forjada pela desconfiança, Juma é uma mulher selvagem e arredia. "Não existe quem consiga domar aquela onça", dizem na obra. Entre ela e Jove, uma paixão se inicia, mas a relação fica complicada pelas diferenças culturais.

*Com informações do iG