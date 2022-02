Anne Lottermann e Faustão - Divulgação / Band

Anne Lottermann e FaustãoDivulgação / Band

Publicado 23/02/2022 11:43

Rio - O programa "Faustão na Band" vai lançar um quadro para escolher o novo ídolo sertanejo. O nome da atração será "A Hora da Decisão" e os interessados já podem se inscrever. Segundo a apresentadora Anne Lotterman, 24 candidatos serão selecionados para passar por seletivas individuais cantando à capela e com banda. Depois disso, doze seguem para a segunda fase e formam duplas entre si.

fotogaleria

"A Hora da Decisão é uma mistura de competição musical com reality show porque tem vários processos ao longo da disputa. Queremos mostrar os bastidores, a preparação para estar no palco e fora dele também, ou seja, como é a vida de um grande artista de música sertaneja", disse em entrevista a rádio Nativa FM.

As duas melhores duplas vão encarar a estrada abrindo shows de artistas já consagrados, mas, no final, apenas uma será a vencedora. O prêmio será o contrato de um ano com uma gravadora, além de uma música de trabalho para mostrar o talento nas rádios e programas de todo o país.

"O Faustão tem esse perfil de lançar novos artistas e ele está ansioso para chancelar uma nova estrela, assim como fez com Cristiano Araújo, Thaeme & Thiago, Munhoz & Mariano, entre outros", disse Anne.