além da ilusão, davi - Divulgação

Publicado 24/02/2022 15:55

Rio - A novela "Além da Ilusão" segue registrando bons índices de audiência. A trama, protagonizada por Larissa Manoela e Rafa Vitti, registrou recorde de audiência no Rio, com 24 de audiência e 45% de participação, referente ao capítulo que foi ao ar na quarta-feira, dia 23 de fevereiro.

É a maior audiência desde o dia 3 do mesmo mês, quando foi ao ar um episódio da antecessora, "Nos Tempos do Imperador" (24 audiência e 44% de participação). É também a maior participação desde 4 de fevereiro, último capítulo de "Nos Tempos do Imperador" (22 audiência e 45% de participação).