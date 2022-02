Sonia Abrão critica Eliezer por voto em Pedro Scooby na formação de paredão do 'BBB 22' do último domingo - Reprodução/Rede TV!

Publicado 24/02/2022

São Paulo - A apresentadora Sônia Abrão, que geralmente comenta a vida dos famosos, abriu o coração para relembrar um momento difícil da vida, quando esteve envolvida durante quatro anos em um relacionamento abusivo.

Em entrevista para o programa "Sensacional", da RedeTV!, que vai ao ar nesta quinta-feira (24), Sônia disse que o relacionamento a deixou desestruturada.

“Praticamente me destruiu. Eu era muito nova, tinha 20 anos e foi tudo muito difícil. Eu me desestruturei e desmoronei. Tive síndrome do pânico, daquelas de ficar de cama, trancada em casa”, disse a apresentadora do "A Tarde é Sua".

Sônia lembrou que se sentia culpada por todos os erros do relacionamento. “Tudo que é errado vem de você. Você não é digna de ter o amor daquele ser universal. Você começa a achar que você não é nada, que não merece aquele ‘deus’. E isso vai te destruindo”, explicou.

Aos 58 anos, Sônia revelou que a virada de chave aconteceu através dos colegas de trabalho. “Eles eram todos jovens, tão cheios de vida e tão legais e a gente fazia tanta coisa naquela redação que me deu vontade de ser daquele jeito. O que me chamou pra vida foi o convívio, porque eu era tão jovem quanto eles, mas eu não era feliz como eles, eu não tinha essa energia de vida. E aquilo foi me contaminando no bom sentido. Eu quis viver de novo, e quando quis viver de novo eu rompi com tudo aquilo", completou.

