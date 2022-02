Camila Queiroz e Maisa na série ’De Volta aos 15’ - fotos Laura Campanella/NETFLIX

Publicado 28/02/2022

Rio - Quem não gostaria de ter a chance de voltar no tempo e consertar alguns erros do passado? É isso que acontece com Maisa Silva e Camila Queiroz na nova série brasileira da Netflix, "De Volta aos 15", que estreou na última sexta-feira. Inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira, a trama gira em torno de Anita, vivida por Maisa na fase jovem e por Camila na fase adulta. As atrizes comemoram a sintonia dentro e fora de cena e contam quais foram os principais desafios de viver a mesma pessoa na ficção.

"Desde o princípio, desde o primeiro momento, foi uma troca muito genuína. Nós duas estávamos com muita vontade de fazer, com muita vontade que desse certo. A gente teve muita conexão fora da série também e essa conexão foi fundamental para que a série acontecesse. A Anita tem um pouquinho da Camila, um pouquinho da Maisa. Nós duas nos observamos muito, a gente se escutava muito. Em determinados momentos da preparação, eu lia o texto da Maisa, a Maisa lia o meu texto. Mas o fundamental foi se ouvir, a gente se ouviu muito para trazer esse DNA pra Anita", explica Camila Queiroz.

Na trama, Anita sonha em crescer logo e deixar sua pequena cidade para viajar pelo mundo. Mas, ao completar 30 anos, percebe que as coisas não são bem como imaginava. Quando algo inesperado acontece e ela começa a viajar no tempo, voltando para o ano de 2006, quando tinha 15 anos, Anita tenta arrumar a vida das pessoas ao seu redor, causando muita confusão.

Maisa, que em 2006 tinha apenas 4 aninhos, conta como foi viver uma adolescente dos anos 2000. "Como eu não vivi a adolescência nesse período, foi uma experiência de me jogar e aproveitar o que a ficção estava me permitindo. Aproveitar essa imersão e ir com tudo. As minhas playlists, as músicas que eu estava ouvindo, as minhas referências todas mudaram quando eu estava fazendo a série. Quando a gente começa a trabalhar no projeto, a gente só quer saber o que acontece no próximo episódio, e eu ficava ansiosa pra gravar cenas, viagem no tempo. Foi um grande privilégio poder viver esse 2006 em 2022", diz a atriz.

Camila, que foi uma adolescente nessa época, tentou ajudar a amiga. "Eu não gravei nada relacionado a 2006, só a Maisa. Quando eu encontrava com ela, eu tentava passar as minhas emoções com o figurino dela, a calça, a blusa, o tênis, detalhes do cenário, câmera digital, Orkut… Eu tentava passar pra Maisa aquilo que me tocava e me emocionava para que aquilo fizesse mais sentido pra ela, já que aquilo não fez parte da adolescência dela como fez da minha".

Debates importantes

Voltada para jovens, "De Volta aos 15" aborda temas como autodescoberta, amadurecimento, questões de gênero e sexualidade. Maisa e Camila ressaltam a importância de falar abertamente com os adolescentes sobre esses assuntos.

"Depois de assistir aos episódios, a gente (o elenco) sentou e falou: 'cara, a gente tinha que ter assistido isso com 15 anos pra aprender sobre diversos temas com leveza'. Principalmente, essas questões de gênero e sexualidade. Eu, Maisa, aprendi muito depois dos 15 e através da internet. Não foi vendo séries e filmes. A ficção tem um jeito muito bonito de tocar as pessoas, mudar as pessoas. Se a gente conseguir fazer isso através da série, que bom. E que isso sirva de exemplo pra outras séries colocarem representatividade dessa maneira leve, fluida, fácil. Não é clichê, está natural", analisa.

"Eu concordo. A gente aprendeu muito pela internet. A gente aprendeu muito também com o ódio e estamos mostrando isso na série com muito amor, delicadeza e naturalidade, acima de tudo. A gente trata de todos os temas e principalmente esse da sexualidade de uma forma natural. Se tivéssemos mais conteúdos que explicassem as coisas dessa forma, tudo seria tão mais leve", diz Camila.

Viagem no tempo

Aos 28 anos, Camila Queiroz conta o que mudaria caso voltasse a ter 15. "Eu me sentiria mais livre, menos julgada, julgaria menos. Me daria a chance de me jogar mesmo, de viver um pouquinho mais essa idade. Nos meus 15 anos eu estava começando a trabalhar, tinha saído de casa, começando a conhecer São Paulo, indo morar sozinha. Foram tantas responsabilidades na minha mão de uma vez só, que eu acho que eu fiquei um pouco mais séria nessa fase da minha vida. Acho que hoje eu faria tudo com um pouco mais de leveza e me divertiria um pouquinho mais", diz a atriz, ressaltando que não mudaria nada por vontade própria.

Já Maisa, que atualmente tem 19 anos, revela como gostaria de estar aos 30. "Gostaria de estar com pelo menos um terço da beleza da Camila", brinca. "Eu quero estar linda, saudável, realizada com meus projetos, feliz e, quem sabe, com uma família constituída. Eu não tenho esse sonho, acho que vai acontecer naturalmente", afirma.

"Eu espero que a minha agência tenha crescido bastante, que eu tenha feito algum projeto internacional e daqui a 10 anos a gente conversa pra ver se eu cumpri tudo. Os outros planos são pessoais, não vou compartilhar. Mas os objetivos principais são esses e quero a minha família comigo até eu ficar velhinha", finaliza.