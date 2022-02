Viviane Araújo e o marido, Guilherme Militão - Reprodução

Viviane Araújo e o marido, Guilherme MilitãoReprodução

Publicado 28/02/2022 08:43

Rio - Viviane Araújo, de 46 anos, falou pela primeira vez sobre sua gravidez em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, na noite deste domingo. A rainha de bateria do Salgueiro espera seu primeiro filho com o marido, Guilherme Militão, e precisou fazer uma fertilização in vitro. No bate-papo com Renata Ceribelli, ela contou como descobriu a gestação.

"Eu descobri no dia 24 de dezembro. Era pra fazer o teste no dia 25, mas era Natal e eu falei: 'vamos comprar um teste de farmácia e vamos fazer'. Acordei às 5h, ansiosa, fiz o teste, muito rápido, aí apareceu lá 'grávida'. Não contei pra ninguém só pra família, fiquei segurando aquilo. Agora eu quero gritar, eu posso de alguma forma trazer essa alegria, esse momento que estou vivendo", comemorou.

Viviane também disse que sempre sonhou em ser mãe, mas que sempre passou outras coisas na frente do sonho. "Eu sempre quis ser mãe, sempre sonhei em casar, ter filho. Nunca era uma prioridade, sempre colocava outras coisas na frente, principalmente trabalho", afirmou a rainha de bateria, que também se preocupava com o corpo. "Eu colocava isso (corpo) na frente, né. Mas acho que no fundo, no fundo, era porque eu não tinha encontrado a pessoa certa", analisa.

Assim que decidiu engravidar, Viviane já alcançou o objetivo, mesmo já estando na pré-menopausa. "Foi a primeira vez (que tentei ser mãe). Eu realmente falei assim: 'quero parar, quero ser mãe'. Já estava na pré-menopausa, não menstruava mais... por conta também de hormônios que eu já tinha tomado, isso tudo fez com que parasse (de menstruar) um pouco antes", contou.

"Tentamos uma vez, a primeira não deu certo. A enfermeira falou: 'a gente vai achar outra doadora compatível com você'. Aí em dezembro, nem um mês depois, ela falou: 'eu achei outra doadora pra você', meu marido falou 'vamos fazer' e aí eu fiz e deu certo", comemorou.

Rainha de batera do Salgueiro, Viviane pretende pegar mais leve na Marquês de Sapucaí em abril, durante os desfiles do Grupo Especial. "Estou liberada para sambar. Eu sou muito consciente, esse ano vou vir só no ombrinho, tocar muito meu tamborim, o salto vai diminuir... Deus me livre pisar em falso, dar uma escorregada, pista molhada... Eu vou bem devagarzinho mesmo para não correr risco de cair, não correr risco nenhum. Não vai ter coxão grosso, não vai ter bundão, não vai ter mais nada, só vai ter barrigão", brincou.

Outra preocupação da rainha de bateria é a covid-19. "E também covid. Quando a gente chega ali na concentração é uma loucura né... mas acho que as pessoas vão dar uma segurada e respeitar a gravidinha", espera.

A preparação para o Carnaval também foi diferente esse ano. "Estou fazendo tudo ao contrário. Não estou malhando, estou comendo, até porque esses três meses o médico realmente me pediu repouso. Não estava fazendo nada de exercício, voltei agora. Eu não estou me cobrando muito com corpo, eu estou vivendo realmente esse momento, que é divino", explicou.

Vivi contou que acredita que será mãe de uma menina e revelou os nomes que escolheu com o marido para a criança que está para chegar. "Não tem barriga, já está só um ovinho, ele já está com 7 cm... Ele ou ela, ele que eu falo é o bebê. Desde novinha, eu sempre achei que ia ser mãe de menino, mas agora eu estou sentindo que eu vou ter uma menina. Se for menino será Joaquim, nome do meu avô e do aô dele. E menina a gente está em dúvida: Maria Flor ou Maria Alice", revelou.

Com a gravidez, Viviane está vivendo a melhor fase de sua vida. "Estou vivendo o melhor momento, a melhor fase da minha vida em tudo. Parece que tudo que eu passei... parece que a minha vida começou, renascimento. Chego até a ficar arrepiada. Tem um principezinho ou uma rainhazinha aqui".