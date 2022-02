Lee Jung-jae e HoYeon Jung, de ’Round 6’, com seus prêmios - AFP

Publicado 28/02/2022 09:48

Rio - A cerimônia de premiação do SAG Awards aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite deste domingo. A premiação serve como um termômetro para o Oscar. O filme "No Ritmo do Coração" levou o prêmio de "melhor elenco", enquanto as séries "Ted Lasso" e "Sucession" conquistaram ficaram com o prêmio de melhor elenco de comédia e drama, respectivamente.

A série sul-coreana "Round 6" roubou a cena e levou duas estatuetas para os atores Jung Ho-yeon e Lee Jung-jae. Lady Gaga, que ficou fora da lista de indicados ao Oscar, também não marcou presença entre os vencedores do SAG. Ela concorria na categoria "melhor performance de atriz principal".

O SAG Awards é uma premiação realizada pela junção de dois sindicatos: o SAG e o AFTRA. Seu diferencial é que todas as categorias são relacionadas a atuação.

Confira a lista de vencedores:

Melhor Performance de Ator Coadjuvante: Troy Kotsur ("No Ritmo do Coração")

Melhor Performance de Atriz Coadjuvante: Ariana DeBose ("Amor, Sublime Amor")

Melhor Performance de Ator em Série de Comédia: Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

Melhor Performance de Atriz em Série de Comédia: Jean Smart ("Hacks")

Melhor Performance de Conjunto de Atores em Série de Comédia: "Ted Lasso"

Melhor Performance de Ator em Série Dramática: Lee Jung-Jae ("Round 6")

Melhor Performance de Atriz em Série Dramática: Jung Ho-yeon ("Round 6")

Melhor Performance de Conjunto de Atores em Série Dramática: "Succession"

Melhor Performance de Atriz em Filme Para Televisão ou Minissérie: Kate Winslet ("Mare of Easttown")

Melhor Performance de Ator em Filme Para Televisão ou Minissérie: Michael Keaton ("Dopesick")

Melhor Performance de Atriz Principal: Jessica Chastain ("Os Olhos de Tammy Faye")

Melhor Performance de Ator Principal: Will Smith ("King Richard: Criando Campeãs")

Melhor Performance de Elenco em Filme: "No Ritmo do Coração"

Melhor Performance de Conjunto de Dublês em Série de Televisão: "Round 6"

Melhor Performance de Conjunto de Dublês em Filme: "007 - Sem Tempo Para Morrer"