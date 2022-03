Leandro Vieira no ’Roda Viva’ - Reprodução

Publicado 01/03/2022 10:25 | Atualizado 01/03/2022 12:34

Rio - Leandro Vieira, carnavalesco da Mangueira, participou do programa "Roda Viva", da TV Cultura, na noite desta segunda-feira e foi sabatinado pela apresentadora Vera Magalhães, o repórter Rafael Galdo, o jornalista e escritor Leonardo Bruno e a cantora, compositora e empresária Raquel Virgínia. Durante o programa, Vieira defendeu a realização dos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, em abril, mas disse estar um pouco cético.

"Estar cético em relação a realização do desfile é uma espécie de armadura de um homem que ficou desempregado por um ano em função da não realização do carnaval", explicou o carnavalesco, que justifica a realização do desfile com a questão econômica. Segundo ele, o Carnaval de 2020 envolveu a participação de mais de 40 mil pessoas e movimentou mais de R$ 4 bilhões na cidade do Rio.

Vieira também rebateu as críticas de quem diz que o Carnaval na Sapucaí é elitista. "Há inúmeras críticas que podem ser feitas ao modelo de comercialização dos desfiles de escola de samba. Mas taxar o Carnaval da Sapucaí como elitista é burrice e ignorância. É não saber reconhecer toda a produção e envolvimento comunitário. Escola de samba é cultura popular e os agentes que realizam os desfiles, que são pessoas simples e não traduzem em absolutamente nada a elite”, concluiu.