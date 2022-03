Carlos Sardenberg e Guga Chacra discutem ao vivo sobre guerra na Ucrânia - Reprodução

Publicado 04/03/2022 09:32 | Atualizado 04/03/2022 10:10

Rio - Os comentaristas Carlos Sardenberg e Guga Chacra bateram boca ao vivo durante o "Em Pauta", da Globonews, na noite desta quinta-feira. O programa repercutia a guerra travada entre Rússia e Ucrânia. Guga explicou a "teoria realista das relações internacionais" para tentar explicar aos telespectadores o porquê de o presidente russo Vladimir Putin ser contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Ele considera que isso é uma ameaça direta à sua soberania.

"Por mais que o ideal seria que a Ucrânia pudesse ser da União Europeia, da Otan, e ser uma democracia liberal, o que não é, ela vai provocar a Rússia, e aí a gente ver o resultado, porque o mundo não é tão justo, pessoas más têm muito poder", disse Guga Chacra. Sardenberg, então, se irritou e perguntou se o colega estava defendendo a posição de Putin de iniciar a guerra e se o colega acha que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deveria renunciar ao cargo.

"Quer dizer que você acha que a Rússia está certa de invadir? Estava sendo ameaçada e que o Zelensky que tem que abandonar o governo?", perguntou Sardenberg. "Não, eu não falei isso em momento nenhum", respondeu Chacra.

"Entendo esse negócio de teoria realista, não precisa me dar lição disso. A questão é a seguinte: Os países independentes democraticamente decidem ir para a União Europeia ou para a Otan. É decisão deles, é legal, é legítimo. Quem está errado nessa história é a Rússia. Ninguém estava pensando em invadir a Rússia, entre outras coisas, porque ninguém é louco. Não tem aqui no Ocidente um louco que nem lá na Rússia. Agora o que o Ocidente quer e está fazendo, é impedir que a Rússia invada os outros, como Finlândia, Geórgia, Moldávia", rebateu Sardenberg.

Chacra continuou dizendo que não defende a invasão da Ucrânia por Putin, a quem chamou de "ditador sanguinário" e pediu a Sardenberg que "em nenhum momento" o associe a isso novamente. "Eu falo o tempo todo aqui nesse programa que o Putin é um ditador sanguinário, que é um absurdo a invasão da Ucrânia. O que estou querendo explicar é que ele não vai aceitar isso, então vai haver uma reação. Lembrando que há outros países que invadem países soberanos. Os EUA invadiram o Iraque e derrubaram o regime da Líbia. Dito isso, é absurdo o que o Putin está fazendo. Por favor, em nenhum momento me associe a qualquer forma de defesa dessa invasão sanguinária da Rússia contra a Ucrânia. [Ademais] expliquei a teoria realista das relações internacionais não para você, mas para a nossa audiência", explicou Guga Chacra.

O que aconteceu com o Sardenberg e com o Guga Chacra no Globonews é o que acontece o tempo todo aqui no twitter ou no youtube; se explica algo de acordo com tal visão e a pessoa acredita que você está defendendo tal ponto de vista.