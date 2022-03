Maria participa do ’Encontro’ nesta sexta-feira - Reprodução

Maria participa do ’Encontro’ nesta sexta-feiraReprodução

Publicado 04/03/2022 13:35

Rio - A ex-BBB Maria, que foi expulsa da 22ª edição do reality show, participou do "Encontro" nesta sexta-feira e falou sobre sua passagem pelo programa. Durante o bate-papo, Maria soltou o verbo e disse que Linn da Quebrada é puxa-saco do pessoal do quarto Lollipop.

fotogaleria

"Oi! Acorda, tem muita gente votando em você. Para de querer puxar o saco de quem não está do seu lado!", alfinetou a jovem. "A Jessi, a Natália e a Lina ficam esperando o jogo dos outros em vez de as três se juntarem, elas têm muito poder juntas e cada uma fica em um alvo", analisou.

"Torço muito pra Lina, desde o início uma pessoa que dentro da casa tive uma conexão muito forte. Continuo torcendo pro Vyni e sempre torci muito pelo DG, mas está faltando colocar o coração no bolso", completou.

Agressão

Maria também falou sobre seu relacionamento com Natália, participante que ela agrediu durante um jogo da discórdia. A atriz espera que as duas possam conversar fora do reality show. "De certa forma, a gente estava tranquila uma com a outra, mas aqui fora a gente conversa melhor. Minha relação foi sempre de altos e baixos com a Natália, foi sempre assim", afirmou.

Planta

Maria não aceitou ser chamada de planta e repassou a crítica a outros participantes. "O Vyni é planta por insegurança, por sair da zona de conforto, como a Jessi, eles não têm contato com esse mundo. Não querem bater de frente com as pessoas e tem muita gente que tem medo dos números aqui fora. A casa está um jardim ainda. O Scooby também era muito planta", disse.