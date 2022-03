Pedro Bial - Globo/Divulgação

Publicado 06/03/2022 11:00

Rio - A nova temporada de "Conversa com Bial", da TV Globo, estreia nesta segunda-feira e promete novidades. Dentre elas, as entrevistas feitas por Pedro Bial são realizadas em diferentes locações, tanto em formato remoto, como presencial, sempre dentro dos protocolos de segurança.

“Dinâmica é a palavra que define a nova temporada do ‘Conversa’. Parte do programa será feita de forma remota, usando as novas possibilidades que esse formato nos trouxe; parte em locações; e outra parte em estúdio, mas um estúdio adaptado aos novos tempos; a essa lenta volta ou reconstrução de uma normalidade”, conta Bial.

“O critério utilizado para a escolha de gravar presencial, ir a locações e estar fisicamente em alguns lugares - quando podemos aplicar um critério, já que em alguns casos é preciso ser remoto, seja por segurança ou logística - é quando essa ida acrescenta mais uma camada de conhecimento ao programa”, complementa.

Sobre a expectativa para a estreia, ele revela o que espera. “Que a gente consiga fazer ainda melhor o que a gente já conseguiu fazer bem; que a gente possa melhorar, buscar novos caminhos, crescer, aperfeiçoar, tudo sem perder a essência de nossa emoção, do desejo de identificação, empatia, inspiração para o público, e que todos nós compartilhemos desse prazer que eu sinto quando eu conheço ou encontro outra pessoa”, diz.

Com direção artística de Mônica Almeida, o "Conversa com Bial" vai ao ar na TV Globo de segunda a sexta, após o ‘Jornal da Globo’. O programa também é exibido no canal internacional da Globo e em simulcast no Globoplay. As entrevistas também estão disponíveis em áudio, no podcast do programa disponível no Globoplay.