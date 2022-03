Juan Paiva foi o eliminado do ’The Masked Singer’ - Reprodução/Gshow

Publicado 06/03/2022 18:55

Rio - Eliminado do "The Masked Singer", Juan Paiva, o Robô, teve sua identidade revelada e deixou a disputa do reality musical neste domingo (06). O intérprete de Ravi, da novela "Um Lugar ao Sol", falou sobre a experiência.

"Eu fiquei muito feliz com a oportunidade. Fazia tempo que eu não dançava. Como a gente tinha a vivência do Nós do Morro [projeto cultural], a gente tinha a vivência da dança, da capoeira", contou. O ator também agradeceu a produção do programa. "Eu quero agradecer a galera que fez esse figurino interessantíssimo. Eu só fui a alma do Robô", afirmou.

Muitos internautas não concordaram com a saída de Juan Paiva do programa. "Queria o Juan mais tempo no programa, não achei justa essa eliminação de hoje", disse um. "Que eliminação injusta do Juan Paiva no #TheMaskedSingerbr", opinou outro. "Satisfeitos jurados, por tirarem o meu robô da competição? Além do mais sendo o Juan Paiva?" disse um terceiro.