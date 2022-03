Cauã Reymond, Jojo Todynho, Mion e mais famosos prestigiam espaço temático da TV Globo em São Paulo

Rio - Cauã Reymond, Jojo Todynho, Marcos Mion, Deborah Secco, Galvão Bueno, entre outros famosos, estiveram na inauguração do "Gexperience", um espaço temático e imersivo do universo de canais e produtos digitais da Globo, localizado em um shopping de São Paulo, na noite desta segunda-feira.

Almoçar em pleno “Caminho das Índias”, ter um gol narrado por Galvão Bueno, entrar no confessionário do “Big Brother” e se preparar para uma entrevista no “Lady Night” são algumas das experiências que o público poderá vivenciar ao visitar no local, que será inaugurado para o público em geral a partir desta quarta-feira.

“Somos um ambiente para toda a família, para todas as idades, onde todos poderão sentir a emoção. Aqui o público vai viver e reviver momentos marcantes da nossa história. Nós, que sempre entramos na casa das pessoas, agora temos uma casa para que as pessoas venham nos visitar. E tudo isso representado por todas as marcas que fazem parte do nosso portfólio. Esperamos que todos possam viver aqui uma experiência emocionante como a que levamos para todas as telas”, disse Manuel Falcão, diretor de marca e comunicação da Globo.



Relatar erro