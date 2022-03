Fabíola Gadelha e Daniela Albuquerque nos bastidores do ’Sensacional’ - Divulgação / RedeTV!

Fabíola Gadelha e Daniela Albuquerque nos bastidores do ’Sensacional’Divulgação / RedeTV!

Publicado 10/03/2022 15:05 | Atualizado 10/03/2022 15:07

Rio - A repórter policial Fabíola Gadelha é a convidada de Daniela Albuquerque no "Sensacional", programa exibido pela RedeTV!, nesta quinta-feira. No bate-papo, a jornalista revelou já ter passado por cirurgia estética que deu errado.

“Abriu a cicatriz e eu fiquei com o meu seio aberto durante uns meses. Não fechava de jeito nenhum”, declarou Fabíola sobre a operação para colocar as próteses de silicone. “A equipe que me acompanhava com a drenagem do seio falou que eu já saí do centro cirúrgico com o meu peito um pouco aberto e aí só continuou a abertura”.



Fabíola Gadelha admitiu que o erro pode ter sido dela e confessou que não procurou, na época, saber o que acontece. "Trabalhava no 'Cidade Alerta' com um curativo. Nunca falei sobre isso para não ser injusta, porque eu não sei se no meu pós-operatório eu mexi demais os braços e acabou abrindo. Não sei exatamente”, comentou, mencionando que a cicatrização foi acontecendo naturalmente.



Popularmente conhecida como ‘rabo de arraia’, a comunicadora já realizou outros procedimentos estéticos, entre eles uma vibrolipo. Em 2020, ganhou as manchetes após surgir com preenchimento facial na mandíbula. Hoje, aos 42 anos e grávida do terceiro filho, a jornalista revela o desejo de fazer o explante da prótese. "Eu vou tirar um dia, se Deus quiser. Quero tirar", afirmou.



A entrevista completa com Fabíola Gadelha será exibida no ‘Sensacional’ desta quinta-feira, às 22h30, na RedeTV!.