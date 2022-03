Segunda temporada do reality show ’Juju Boot Camp’ estreia nesta terça-feira - E! Entertaiment / Divulgação

Publicado 15/03/2022 11:55

Rio - Juju Salimeni volta ao comando do reality show "Juju Boot Camp", do canal "E! Entertaiment", que vai escolher a nova musa fitness do Brasil, nesta terça-feira, a partir das 22h. Nesta temporada, as histórias de vida de cada uma das participantes estarão mais em evidência e, para vencer a competição, elas terão de provar que, além de serem fortes física e emocionalmente, também são boas estrategistas.

"A segunda temporada está de volta ainda mais emocionante, espontânea, inspiradora e eletrizante. As 12 participantes vão nos levar para uma jornada transformadora", diz Juju Salimeni.

Desta vez, Juju terá um trio de assistentes. A atriz e expert em crossfit Naty Graciano segue no posto, acompanhada pela velocista e atleta olímpica Evelyn dos Santos e pela vencedora da primeira temporada de "Juju Boot Camp", Vivi Alves. Juntas, elas incentivarão as participantes a partir das suas próprias experiências de superação de medos e limites.



"Gostaria de trazer a filosofia do Olimpismo, que envolve princípios como garra, determinação, coragem, força de vontade e, principalmente, o companheirismo e o fair play”, afirma Evelyn.



O reality show começa com 22 participantes e, nos dois primeiros episódios, o público acompanhará uma maratona de provas classificatórias. Ao final, apenas 12 candidatas conquistarão uma vaga no acampamento. A partir do terceiro episódio, a competição trará o desafio do especialista, seguido pelo circuito boot camp e pela prova de eliminação, que testará a resistência das candidatas.

A cada episódio, um expert lança um desafio para as participantes, inspirado na vida e na carreira de Juju Salimeni. Há testes de força, maquiagem, comunicação, moda, nutrição, entre outros. Os convidados da temporada são o estilista Alexandre Herchcovitch, a drag queer Alma Negrot, a modelo e influenciadora Cris Paladino, a nutricionista Dani Borges, a dançarina de pole dance Grazzy Brugner e a lutadora Tainara Lisboa.



Outra novidade é que o público se sentirá bem mais próximo das competidoras, pois o reality mostrará mais a personalidade de cada uma delas, por meio de sua convivência e relacionamento, de depoimentos e outras interações.