Vico Iasi deixa o Globo Rural após quase 30 anosreprodução do instagram

Publicado 16/03/2022 14:39 | Atualizado 16/03/2022 15:47

Rio - Vico Iasi, de 50 anos, usou o Instagram para comunicar sua saída do Globo Rural’, da TV Globo, após 27 anos. O apresentador, que comanda a atração até o fim deste mês, publicou uma série de textos e disse que sua decisão foi tomada com 'muita segurança'. É que ele pretende se dedicar a outros projetos, entre eles, sua banda Carbono 5.

"Com uma dorzinha no coração, mas muita segurança, resolvi encerrar a minha trajetória profissional no Globo Rural. Motivo: nos próximos anos, quero me dedicar a outros projetos (já explico). Ainda fico no programa até o final do mês de março, exercendo as minhas funções de chefe de redação e apresentador. E, claro, aproveitando a companhia de meus amigos queridos da equipe", começou ele.



"Falei que saio com dor no coração porque tenho laços profundos com o programa e com as pessoas que fazem parte dele. Trabalho em televisão há 30 anos. Desses, quase 27 foram na equipe Globo Rural. Comecei moleque, com vinte e poucos anos, e saio com cinquentinha. E (quase) todos os cabelos brancos", continuou.

O jornalista ainda falou sobre sua paixão pela música. "Ao mesmo tempo, digo que a minha decisão é bem segura porque tenho projetos fascinantes pela frente. Quero me dedicar mais à música, velha paixão, o que inclui estudos variados e o trabalho com a banda da qual faço parte: @carbono_5. Estamos compondo, gravando e lançando músicas próprias. O trabalho está crescendo".







Em outra publicação, Vico relembrou sua trajetória no programa. "Entrei no programa em 1995, com 24 anos de idade. E comecei a aparecer na bancada em 1996, com 25. Hoje, tenho 50. A minha maior escola de jornalismo foram as viagens e as reportagens, sem dúvida. Mas sempre adorei essa função de apresentador. O estúdio arrumado, com luzes, câmeras, equipamentos modernos. E quantos colegas competentes, fazendo tudo acontecer. É a hora em que a gente arremata o programa, que foi preparado a semana inteira, com muito capricho, por um monte de gente. Uma embalagem final pra nossa mensagem de jornalismo".