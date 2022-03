Nova série 'The Kardashians' - Reprodução

Publicado 16/03/2022 15:47

Os fãs do clã Kardashian/ Jenner que estavam com saudade de acompanhar o dia a dia das socialites após o fim da série "Keeping Up with the Kardashians", que teve 20 temporadas e foi um sucesso, já podem marcar na agenda o dia 14 de abril. Essa é a data definida para o lançamento de "The Kardashians", novo reality que mostrará ainda mais da vida de Kris, Kim, Kylie, Kourtney e Kendall.

O trailer oficial da atração foi divulgado pela Star+, plataforma que terá a exclusividade do conteúdo, nesta quarta-feira (16). Já é possível saber que momentos que levaram a família para a mídia serão abordados, entre eles a segunda gravidez de Kyle Jenner e o divórcio de Kim e Kanye West. Assista.

Após o lançamento, novos episódios serão lançados toda quinta-feira.