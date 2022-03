Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato Reprodução/Instagram

Publicado 16/03/2022 17:00

Rio - Após oito anos, Sabrina Sato anunciou nesta quarta-feira (16) que está deixando a Record TV. A apresentadora publicou um vídeo no Instagram relembrando sua trajetória na televisão e comentou a decisão de seguir um novo caminho profissional.

fotogaleria "Gente, eu estou aqui para falar de um assunto que eu quero e eu preciso dividir com vocês que sempre me acompanharam e torceram muito por mim", disse. "Esse é um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Eu sinto que preciso seguir. Seria fácil e confortável eu continuar, mas eu sinto que está na hora de viver novas histórias. Eu preciso encarar novos desafios. Essa sou eu! Eu sinto que ainda tenho muito muito para fazer Eu quero agradecer demais todos da Record TV, agradecer por todo o carinho, por todo amor e por toda história que a gente construiu juntos. Eu tenho muito orgulho do que a gente fez e eu terei para sempre", finalizou.

Recentemente, Sabrina Sato foi anunciada pelo canal pago "GNT" para comandar o programa "Desapegue Se For Capaz" que estreia no dia 29 de abril. Nesta quarta-feira, a emissora do Grupo Globo revelou que a apresentadora também entrou para o elenco da nova temporada do "Saia Justa". Com a saída de Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos, entram Larissa Luz, Luana Xavier e Sabrina Sato para comandar o programa ao lado da veterana Astrid Fontenelle.