Luisa Sonza, Pabllo Vittar, Tiago Abravanel e mais famosos prestigiam lançamento de reality show

Rio - Luisa Sonza e Pabllo Vittar brilharam na festa de lançamento do reality show "Queen Stars", que é apresentado pelas duas cantoras, no HBO Max. O evento aconteceu no espaço Um Rooftop, em São Paulo, e contou com a presença de famosos como Karol Conká, Tiago Abravanel, Silvero Pereira, entre outros.

O reality show "Queen Stars" estreia no próximo dia 24 e contará com a participação de 20 drag queens. Serão oito episódios em que as concorrentes terão que cantar, dançar e planejar apresentações para se destacarem e chegarem à final da competição. Tiago Abravanel, Vanessa Da Matta e Diego Timbó serão os jurados. Na TV, o reality show será exibido pela TNT, toda segunda-feira, a partir das 20h.

