RedeTV! pode cancelar o 'SuperPop', com Luciana Gimenez, em breveReprodução/RedeTV!

Publicado 17/03/2022 18:02

Rio - No ar desde a inauguração da RedeTV!, há 23 anos, o "Superpop" pode chegar ao fim nos próximos dias, segundo o colunista Flavio Ricco, do R7. De acordo com o jornalista, a direção da emissora paulista decidiu encerrar a produção do programa comandado por Luciana Gimenez em reunião realizada na última terça-feira (15). Em comunicado, o canal negou a informação.

Ainda segundo o jornalista, o "Superpop" seria exibido até o fim de abril e, depois, o game show "Operação Cupido" assumiria o espaço deixado nas noites de quarta-feira, também apresentado por Gimenez. Adriane Galisteu, Fabiana Saba e Otávio Mesquita são outros nomes que já estiveram à frente do formato.

No entanto, a RedeTV! se pronunciou e negou o cancelamento do programa em nota enviada ao DIA. "A RedeTV! esclarece que a informação é totalmente improcedente. O 'SuperPop' segue normalmente na grade de programação da emissora", diz o comunicado.