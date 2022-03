Dalton Vigh (Otto) e Sophia Valverde (Poliana) na coletiva de imprensa da novela - Lourival Ribeiro / SBT

Dalton Vigh (Otto) e Sophia Valverde (Poliana) na coletiva de imprensa da novelaLourival Ribeiro / SBT

Publicado 21/03/2022 07:00

Rio - Após uma longa espera, a novela "Poliana Moça", da autora Íris Abravanel, estreia nesta segunda-feira, no SBT, a partir das 20h30. As gravações da trama começaram em 2020, mas foram interrompidas por conta da pandemia da covid-19. Com um elenco formado por muitas crianças e adolescentes, a emissora de Silvio Santos foi a última a retomar as gravações de teledramaturgia. As filmagens só voltaram a acontecer em setembro do ano passado, depois de 18 meses de paralisação. O diretor artístico Fernando Pelegio acredita que, no final das contas, o atraso foi benéfico.

fotogaleria

"Desde setembro a gente vem com muito cuidado, gravando com esse maravilhoso elenco. Em 'As Aventuras de Poliana', a personagem terminava com 12 anos. A gente ia simular que ela cresceu e estava com 15. Com a pandemia, agora ela realmente tem 15. Esses dois anos, quase três, de hiato, foram bons para a obra", diz o diretor, que já dá um spoiler. "Um dos primeiros capítulos é a festa de aniversário de 15 anos da 'Poliana Moça', a gente não precisou simular. Foi benéfico à nossa obra. Eles realmente cresceram, temos novos personagens… Se é que houve algum aspecto positivo nessa pandemia, foi esse".

Mas, depois de tanto tempo, a autora entrega que precisou fazer algumas mudanças no texto. "Nós tivemos que mudar algumas vezes. Inclusive, incluímos alguns núcleos que não tínhamos pensado. Não poderíamos deixar de falar sobre o que aconteceu com a covid. Tivemos que mudar algumas coisas mas a intenção, a essência é a mesma. A essência do livro permanece", garante íris Abravanel, fazendo referência à obra homônima em que a trama foi inspirada, escrita por Eleanor H. Porter.

Íris espera que a novela seja um "refresco" em tempos tão conturbados e que todos aprendam a jogar o "Jogo do Contente", que vem a ser uma forma de encarar com otimismo todas as situações da vida. "Espero que todos aprendam a jogá-lo. Em tempos de guerra, a gente assistir a um pouquinho de novela que traz refresco para a alma é muito importante", reflete a autora.

"Uma curiosidade sobre o livro e o Jogo do Contente é que ele foi escrito em 1915 e foi jogado na Primeira Guerra Mundial para tirar as pessoas da depressão, para dar mais esperança para as pessoas. Estamos em tempo de guerra... Que a gente possa aprender o Jogo do Contente nesse período de tantos conflitos e tanta maldade. Vamos cultivar o bem, o amor entre nós. É isso o que a novela quer passar", diz Íris Abravanel, fazendo referência à guerra da Ucrânia.

Novidades

"Poliana Moça" é a sequência de "As Aventuras de Poliana", que foi exibida pelo SBT entre 2018 e 2020 e fez um grande sucesso de audiência. A trama segue exatamente de onde parou e continua com a atriz Sophia Valverde no papel principal. Dalton Vigh (Otto Pendleton) e Igor Jansen (João) são alguns nomes que também permanecem no elenco.

"O Otto está se descobrindo como pai. Ele está aprendendo junto com a Poliana o que é ser pai, o que é ter uma família, ter uma filha. Para um ator isso é sempre um ótimo desafio e um ótimo exercício também. Reinterpretar um personagem é meio como reformar uma casa. Você mantém a estrutura original e só acrescenta ou tira coisas", explica Dalton Vigh.

"Está sendo muito gratificante fazer esse personagem por isso. Eu já o conhecia, mas ele vem agora com uma outra roupagem. Ele era um cara muito recluso, muito sisudo, e agora ele está aprendendo a sorrir, a entrar em contato com os sentimentos. É praticamente um novo Otto", diz o ator.

Um personagem que promete fazer muito sucesso com as crianças é o Pinóquio, interpretado por João Pedro Delfino. Apesar de passar duas horas na caracterização antes de entrar em cena, o ator garante que a experiência está sendo maravilhosa. "Sempre fui fã da novela e está sendo a maior experiência da minha vida, tanto profissional quanto pessoalmente. O personagem do Pinóquio todos conhecem, é muito famoso na literatura mundial. Dar vida a esse personagem, dar vida a um boneco de madeira é desafiador, completamente diferente de tudo que eu já interpretei, de tudo que a gente já viu. É inédito na dramaturgia brasileira e está sendo um presente", comemora.