Bruna Linzmeyer compartilha bastidores de gravações de PantanalReprodução

Publicado 18/03/2022 19:53

"Pantanal", a nova novela das nove da Globo, estreia no próximo dia 28 de março e os atores estão na contagem regressiva. Nesta sexta-feira (18), Bruna Linzmeyer compartilhou nas redes sociais fotos dos bastidores de gravação da novela, filmada no Mato Grosso do Sul.

"Estamos prestes a estrear e eu tô aqui resgatando meus afetos desse pantanal imenso. Estou emotiva, gente", escreveu na legenda da publicação. Bruna ainda recebeu elogios. "Vou assistir muito, vendo você brilhando", disse uma seguidora. "Vou assistir Pantanal só para te ver, sua maravilhosa", comentou outro.

A atriz viverá a personagem Madeleine na primeira fase do remake da novela, que foi ao ar originalmente na TV Manchete, há mais de 30 anos.