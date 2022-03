Diretor de 'Pantanal', Rogério Gomes deixa a TV Globo após 42 anos na emissora carioca - Divulgação/Globo/Renato Rocha Miranda

Publicado 18/03/2022 21:35

Rio - A TV Globo anunciou, nesta sexta-feira (18), a saída de Rogério Gomes da emissora. O diretor do remake de "Pantanal", também conhecido como Papinha, deixa o canal após 42 anos em que atuou em cargos desde operador de TV a diretor artístico. Rogério foi responsável pela gravação da primeira fase da novela e será substituído por Gustavo Fernandez a partir de maio.

"Em comum acordo, a decisão foi discutida ao longo dos últimos meses e partiu de um desejo do diretor de investir em projetos pessoais e tirar um período sabático", explica a Globo, em nota à imprensa. Em quatro décadas, Gomes assinou a direção de novelas como "Vira-Lata" (1996), de Carlos Lombardi, e "A Força do Querer" (2017), da autora Gloria Perez.

Além disso, Papinha também foi diretor do sucesso "Império", a trama de Aguinaldo Silva que venceu o prêmio Emmy Internacional na categoria "melhor novela". Rogério e Aguinaldo ainda repetiram a parceria em "O Sétimo Guardião", em 2019, e o folhetim acabou sendo o último trabalho do diretor a ir ao ar na TV Globo.

“Só tenho gratidão por tudo que vivi na Globo. Foi onde tive os meus melhores mestres, onde fiz os meus melhores amigos e realizei meus melhores trabalhos. Minha decisão é de vida: cheguei na Globo com 18 anos e saio aos 60. Foram 42 anos de muitas conquistas. Entrei carregando fita e saio com o nosso Emmy! É um ciclo que se fecha para que novos caminhos se abram. Só tenho amor e gratidão!”, declarou Rogério.

Fora sua contribuição profissional para a Globo, o diretor também ficou conhecido por se relacionar com atrizes globais, tendo sido casado com Deborah Secco, de 1997 a 2001. Rogério também namorou Andreia Horta, atualmente no ar em "Um Lugar Ao Sol", entre os anos de 2012 e 2014. Mais recentemente, Ppainha foi casado durante 4 anos com Paolla Oliveira e a relação chegou ao fim em 2019.