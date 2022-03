Jojo Todynho está confirmada no Dança dos Famosos - Reprodução da TV Globo

Jojo Todynho está confirmada no Dança dos Famosos Reprodução da TV Globo

Publicado 21/03/2022 12:49 | Atualizado 21/03/2022 13:11

Rio - Jojo Todynho está confirmada no elenco do 'Dança do Famosos', que estreia dia 27 de março, no 'Domingão com Huck', da TV Globo. A notícia foi dada por Fátima Bernardes, no 'Encontro', desta segunda-feira. Na atração, a cantora falou sobre a novidade e revelou que essa é uma realização pessoal.

fotogaleria

"Quando veio o convite, falei, 'meu Deus, como vai ser isso?' Vai ser uma superação para mim, vou descobrir também uma nova Jordana porque eu queria fazer balé", explicou a funkeira. "Como eu tinha muita energia, minha tia me colocou para fazer luta. Ela falou, 'você não tem perfil para fazer balé', então também vai ser uma realização pessoal porque eu não pude fazer o balé, fui fazer luta que também é a minha paixão e, hoje, vou poder dançar e descobrir esse meu lado dançarina", acrescentou.

Ao falar sobre a dinâmica do quadro e os ritmos que terá que dançar, a cantora brincou: "Quero ver como é que vai ser meu desempenho. Se eu esquecer algum passo, dou uma improvisada. Se colar, colou! Vou falar a verdade: estou é com medo", assumiu Jojo. Ela ainda ressaltou que a dança sempre fez parte de sua vida. "A vida toda eu fui acostumada com pagode, roda de samba, funk, então eu era a sensação da casa porque sempre dancei, sempre fui autêntica. Mas posso ter dificuldade... Quero ver como vai ser o meu desempenho nessa nova busca de experiência para a minha vida, nessa nova jornada".

A cantora ainda avisou: "Vou mostrar o gingado de Bangu. Será que Bangu vai virar de novo? Estou ansiosa! Vó, tá me assistindo? Eu estou na Globo!".