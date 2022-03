Deolane Bezerra participa do ’The Noite’, comandado por Danilo Gentili, no SBT - Gabriel Cardoso / SBT

Publicado 23/03/2022 14:51

Rio - A mãe tá exxxtourada! A Dra. Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, vai participar do programa "The Noite", apresentado por Danilo Gentili no SBT, nesta quarta-feira. No bate-papo, a advogada contará como decidiu investir na carreira de cantora e DJ.

"A vida me ofertou... Comecei tocando, aí tomei um whisky e escrevi uma música. Estava lá em Dubai, sozinha, em um quarto de hotel e escrevi", disse Deolane sobre a nova fase na carreira. "O Kevin me ensinou a fazer música antes de falecer. Ele falou 'vida, difícil é a sua profissão. Escrever música você pega a primeira com a segunda'", declarou a advogada.

Mas, antes da fama, Deolane afirmou já ter passado muito perrengue. "Só tinha cinco mil reais na vida. Fui para o Paraguai, comprei tudo de perfume e, pelas minhas contas, ia fazer 15 mil reais. Perdi tudo e voltei chorando", disse a cantora, sobre a época em que foi "muambeira".

Com uma mansão enorme, avaliada em milhões de reais, Deolane confessou que ainda não conhece o imóvel por inteiro. Inclusive, existem alguns banheiros em que ela ainda nem colocou os pés. "Só conheço uns quatro, os outros nunca fui na vida", brincou.

Outro assunto sobre o qual Deolane falou foi a decisão de fazer uma cirurgia íntima. "Ela (médica) disse 'não está feio, mas pode melhorar'. Vou fazer 35 anos, tenho dois filhos que nasceram de parto normal... A mulher tem que fazer tudo que se sinta bem", disparou.