Juliette erra letra de música durante apresentação no 'Encontro'Reprodução/Globo

Publicado 23/03/2022 15:54

Rio - A poucos dias de estrear sua primeira turnê, Juliette Freire participou do "Encontro com Fátima Bernardes" desta quarta-feira (23). Durante o matinal, a ex-BBB se apresentou com os sucessos "Bença", de seu primeiro EP, "Por Supuesto", de Marina Sena, e "Espumas ao Vento", de Fagner, que rendeu um momento inusitado após a cantora errar a letra da canção.

Logo no início da música, Juliette se enrolou com as palavras e o erro não passou despercebido. Ao final da apresentação, a própria cantora brincou com o momento em que se confundiu: "Pra variar eu errando a letra, se não errar, não sou eu", disparou.

Pq se não der uma enroladinha básica na letra da música não seria ela hahahahahahhahahahahahahahhahahaa



Que voz! Que cantouuura! Que arranjos maravilhosos! Perfeita!



JULIETTE NO ENCONTRO FALTAM 3 DIASpic.twitter.com/p4sWd33lba — Dri (@comentadri) March 23, 2022

Em outro momento do "Encontro", a artista falou sobre a expectativa para o início da turnê "Caminhos", que terá seu primeiro show realizado neste sábado, dia 26, no Rio de Janeiro. "Estou muito ansiosa. Uma vez me disseram que realizaria sonhos que nunca sonhei e é isso que está acontecendo. Espero que minha música toque as pessoas. A música é o que há de mais íntimo em mim”, confessou ela, que também se apresentará nas cidades de João Pessoa (PB), Vitória (ES), São Paulo (SP) e Recife (PE).