Gil do Vigor vai estar na ’Dança dos Famosos’Divulgação / TV Globo

Publicado 24/03/2022 10:03 | Atualizado 24/03/2022 10:04

Rio - Mais um nome confirmado na "Dança dos Famosos". Gil do Vigor anunciou, na manhã desta quinta-feira, no programa "Mais Você", com exclusividade, que vai participar da nova temporada da competição. Jojo Todynho e Vitória Strada, nomes revelados no programa "Encontro" ao longo da última semana, também estão confirmadas. Luciano Huck apresenta ao público a lista completa neste domingo, dia 27, no "Domingão com Huck".

"É muito vigor, Brasil! Eu sempre assisti ao 'Dança dos Famosos' me imaginando ali no palco dançando também. Agora eu participarei do quadro e é mais um sonho que estou realizando. A dança é uma das mais belas expressões artísticas. Ela é libertadora, sem rótulos, faz a gente rir e emociona. Sei que vocês já estão acostumados comigo fazendo muito ‘tchacki tchacki’, mas ali é diferente, né? Existe técnica e requer muita preparação. Já comecei a me arriscar nos passos para chegar afiado na competição com bastante foco e dedicação”, afirmou Gil.