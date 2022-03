Márcio Canuto - reprodução de vídeo

Márcio Canutoreprodução de vídeo

Publicado 24/03/2022 10:23

Rio - Márcio Canuto, de 75 anos, abriu o jogo e revelou os detalhes de sua saída da TV Globo, em 2019, em entrevista ao podcast 'Vênus'. O repórter, que ficou na emissora por 21 anos, comemorou o fato de ter conseguido se despedir ao vivo e falou sobre a emoção do momento.

fotogaleria

“A Globo me deu uma coisa que eu considero o prêmio mais valioso: o direito de eu me despedir ao vivo… Ninguém tá conseguindo isso… Até o Faustão não conseguiu. Aí eu refleti… Primeiro me senti lisonjeado e depois eu pensei: se eu for fazer ao vivo, como vai ser minha reação ao dizer que tô dando adeus? Como vai ser a reação do César Tralli, que é meu amigo irmão?”, disse o jornalista.

Após pensar sobre o assunto, Canuto decidiu fazer algo diferente. “Eu queria me despedir aí na redação junto dos meus companheiros. Alguma ou outra pessoa sabe, montaram um megafone e eu começo a fazer minha despedida. É hora do fechamento do jornal, quando ninguém para. Mas até meus companheiros da edição, editores, pararam. Não precisa dizer que chorei desesperadamente", afirmou.

No bate-papo, Márcio, que atualmente integra a equipe de esporte da RecordT V, contou como foi seu processo de demissão da TV Globo. “Tô lá discutindo a renovação do contrato, me explicaram que mudou o sistema, não seria mais PJ, seria CLT. Aí eu parei pra pensar… Já passei 20 anos sem um dia de folga… porque eu trabalhava em vários lugares e domingo eu tinha futebol… Era uma loucura. Aí falei: nessa altura do campeonato, vamos mudar, em vez de renovar o contrato, vamos fazer a paralisação”, declarou.

Ele, então, pensou em como poderia ser recompensado pela emissora. “A diretora maravilhosa… Aí falei: Cris, é o seguinte, eu queria que a Globo reconhecesse esse meu trabalho, estou aqui há tantos anos, vocês nunca me deram um projeto pra eu não dar um retorno, para eu não realizá-lo, então acho que cumpri meu papel”, disse ele, que fez um pedido: “Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou um zé ninguém. Então queria que a Globo reconhecesse isso e também dois anos de plano de saúde pra minha família… A Globo não titubeou”, frisou.

Márcio curtiu um pouco sua aposentadoria após deixar a TV Globo, em 2019. No entanto, no início deste ano, o jornalista aceitou o desafio de fazer a cobertura esportiva do Campeonato Paulista, pela Record TV.