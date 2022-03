Reinaldo Gottino - Reprodução

24/03/2022

Rio - O apresentador Reinaldo Gottino, do "Balanço Geral", falou sobre seu estado de saúde em conversa com o colunista Ricardo Feltrin, do "Uol". Reinaldo foi internado no hospital Moriah, em São Paulo, na tarde de quarta-feira, após passar mal.

"Foi um susto grande, um susto enorme. Minha pressão foi a 19. Na hora que o peito doeu a gente teve de correr para o hospital", explicou o apresentador, que segue internado aguardando a realização de uma angiotomografia.

"Estou sem palavras para agradecer o carinho das pessoas", disse Reinaldo, que recebeu uma corrente de orações nas redes sociais.