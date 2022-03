Gkay é uma das confirmadas na ’Dança dos Famosos’ - Reprodução

Publicado 25/03/2022 15:35

A Globo estava cumprindo um cronograma e divulgando aos poucos os participantes da próxima temporada do "Dança dos Famosos", que estreia no domingo (27) no 'Domingão com Huck'. Mas os planos foram por água abaixo após Gkay, já confirmada na atração, compartilhar um vídeo dos bastidores e mostrar nomes que ainda eram mantidos em segredo.

fotogaleria

No registro aparecem, além de Jojo Todynho, Vitória Strada e Gil do Vigor, que já haviam sido anunciados, Vitão, Douglas Souza, Ana Furtado, Zezé Polessa e Xande de Pilares.

Por causa do conteúdo postado no Instagram Stories, Gkay levou uma bronca da Globo e teve que apagar todas as publicações que tinha feito. "Primeiro dia na emissora, já tomei pito e tive que apagar todos os Stories", disse a influenciadora logo depois.