Adri Lima - Divulgação

Adri Lima Divulgação

Publicado 30/03/2022 05:00

Rio - Adri Lima, de 36 anos, tem arrancado boas risadas do público como a personagem Eleonora, de 'Além da Ilusão', da TV Globo. Na trama, ela é uma das amigas de jogatina de Julinha (Alexandra Richter), que tenta a sorte no carteado no Oásis Cassino, em Campos dos Goytacazes.

fotogaleria

Para dar vida a personagem, Adri precisou ter algumas aulas. "Tivemos aula com um crupiê, que ensinou os jogos. Sempre que estamos em cena eles estão do nosso lado dando suporte. Alguns estão literalmente em cena conosco", comenta ela, que assim como Eleonora, gosta de uma jogatina. "Olha, gosto de jogar. Não sou tão viciada como ela, mas gosto de uma jogatina com os amigos".

No núcleo cômico da novela, a atriz fala sobre esse desafio em sua carreira. "É muito prazeroso, apesar de ser um grande desafio também. Estou do lado de gênios e essa é a parte mais especial desse trabalho. Gravar ao lado de Alexandra Richter, Arlete Salles, Paulo Betti, Marcos Veras, Marisa Orth, entre tantos outros, é realmente um privilégio. Mas, na minha opinião, acho que o drama é mais desafiador. A complexidade de criar e viver um personagem dramático é muito sensível. E eu particularmente gosto bastante", admite.



Parceira de cena de Alexandra Richter, Adri conta que elas se conhecem há muitos anos. Na época, a morena trabalhava com uma das maiores Relações Públicas. Ao saber que Adri estava começando na carreira de atriz, Alexandra disse que um dia elas contracenariam juntas. E após sete anos, esse dia chegou. "Alexandra é uma ser humano muito especial. Além de ser uma atriz incrivelmente talentosa, ela é extremamente generosa comigo e com todos. Assim que entramos em cena com ela, foi uma conexão incrível. É uma baita privilégio trabalhar ao lado dela".



Cenas com Bruna Marquezine em 'Maldivas'



Adri Lima está no elenco de 'Maldivas', uma das produções mais aguardadas da Netflix que conta com Bruna Marquezine e Manu Gavassi, ainda sem previsão de estreia. A atriz confessa que está ansiosa para ver este trabalho 'no ar'. "Estou muito ansiosa para a estreia. Estou muito feliz em poder participar de uma série tão incrível como essa. Foi muito especial poder trabalhar com gente tão querida e talentosa, e ainda ser dirigida pelo grande diretor José Alvarenga Júnior", destaca.

Ao falar sobre a obra, a artista faz mistério. "Em 'Maldivas' eu faço a amiga da Liz (Bruna Marquezine). Temos um reencontro em um momento muito marcante da vida dela. Sem mais spoiler", brinca ela, que conta como foi contracenar com Marquezine. "Uma honra! A Bruna é uma parceirona em cena. Super cuidadosa e simpática. É um desafio você entrar em uma obra já em andamento, mas todos me receberam tão bem que tudo fluiu lindamente. E ter a Bruna como âncora é incrível, Ela é muito generosa e isso faz toda diferença em um set".



''Dom' foi muito eletrizante'



Além de 'Maldivas', Adri Lima também atua na segunda temporada de 'Dom', série da Amazon Prime. "Estou em mais uma obra incrível, na qual tive o privilégio de fazer parte. Gravar 'Dom' foi muito eletrizante, desde a preparação até a gravação. Não posso dar spoiler, pois tanto 'Maldivas' quanto a segunda temporada de 'Dom' são projetos inéditos e infelizmente não posso falar muita coisa para vocês. Vou ficar devendo essa", diverte-se.



Amor pela fotografia

Adri Lima é movida por arte. Apaixonada por fotografia, a atriz vai lançar em breve o projeto “Rosas do meu jardim”. "É um projeto que já venho desenvolvendo há muito tempo. Muitas mulheres me procuram para ensaios pessoais e acabam dividindo suas histórias comigo. Comecei a perceber e sentir que esses ensaios são muito mais do que simples registros, são resgates de alma, autoestima, autoamor, cuidado com elas mesmas, sabe?! Meu olhar começou a ficar mais atento, aguçado para elas. Achei isso tão especial e sagrado que quero transformar em um projeto lindamente e especialmente para as mulheres", frisa.



Segredos de beleza

Dona de uma beleza estonteante, Adri revela alguns de seus segredinhos. "Não sou uma pessoa muito atenta a isso (risos). Algo que faço regularmente é minha rotina de skincare, limpeza e hidratação da pele, e também sempre uso protetor solar. Na minha alimentação, como muita frutas e legumes e não como carne vermelha e frango. Eu sou ovolactovegetariana e procuro pelo menos três vezes por semana fazer algum tipo de exercício físico".