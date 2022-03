Bárbara Coelho é apresentadora do 'Esporte Espetacular' - Reprodução Internet

Publicado 29/03/2022 10:14 | Atualizado 29/03/2022 10:19

São Paulo - Preparada para cobrir a última rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar, a jornalista Bárbara Coelho compartilhou em suas redes sociais momentos delicados que viveu no Equador. A apresentadora do programa "Esporte Espetacular", da TV Globo, afirma ter sofrido importunação sexual no país vizinho e revelou detalhes do episódio.

"Sai de short jeans para ir numa farmácia no Equador. Resultado: motorista, pedestre, segurança de prédio mexendo comigo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Subi e coloquei uma calça jeans num calor de 30 graus. Essa é a nossa derrota dia sim dia também", escreveu.

No Brasil, o crime de importunação sexual é definido pela denominada Lei da Importunação Sexual (Lei 13.718/18), cuja base foi o Projeto de Lei 5.452/2016, apresentada pela senadora Vanessa Grazziotin. A pena pode ser reclusão de um a cinco anos, caso o ato não constitua o crime mais grave.

Aos 34 anos, Bárbara Coelho, que é natural do Espírito Santo, chegou ao Grupo Globo em 2013, quando foi contratada pelo canal SporTV para assumir o programa 'Tá Na Área'.

Sai de short jeans pra ir numa farmácia no Equador. Resultado: motorista, pedestre, segurança de prédio mexendo comigo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Subi e coloquei uma calça jeans num calor de 30 graus. Essa é a nossa derrota dia sim dia tbm. — Bárbara Coelho (@barbaracoelho) March 28, 2022