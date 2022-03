Cleo, Erika Januza e Giovanna Ewbank em cena de ’A Magia de Aruna’ - Helena Gentil Barreto / Divulgação

Publicado 29/03/2022 14:31 | Atualizado 29/03/2022 16:32

Rio - As atrizes Cleo, Erika Januza e Giovanna Ewbank deram início às gravações de "A Magia de Aruna", nova série com o selo de Produções Originais Disney+. A atração fala sobre um Rio de Janeiro cinzento onde vive Mima (Jamilly Mariano), uma adolescente que tenta esconder seu estranho poder de hiperempatia em um mundo apartado da magia que vive uma crise solar.

No entanto, o desafio de uma importante competição vai fazê-la perder o controle desse misterioso poder e ao se afastar de seus companheiros, Mima revelará um feitiço realizado há 300 anos, acordando três Bruxas Guardiãs.



Gravada no Rio, a série traz grandes nomes no elenco, como: Jamilly Mariano no papel de Mima, Cleo no papel de Cloe, Erika Januza como Latifa, Gio Ewbank como Juno, Suzana Pires no papel de Bruma, entre muitos outros.



A produção está prevista para estrear exclusivamente no Disney+ em 2023.