Ivete Sangalo comanda a segunda temporada do ’The Masked Singer’ - Mauricio Fidalgo / TV Globo

Ivete Sangalo comanda a segunda temporada do ’The Masked Singer’Mauricio Fidalgo / TV Globo

Publicado 29/03/2022 17:32

Alerta spoiler! O nome do grande vencedor da segunda temporada do programa 'The Masked Singer Brasil' foi divulgado nesta terça-feira (29). A informação se trata de um vazamento de informação, já que a final da competição, que já foi gravada, será televisionada pela Globo apenas no dia 17 de abril.

fotogaleria

De acordo com Carla Bittencourt, colunista do Notícias da TV, o vencedor do programa será o Dragão, fantasia utilizada pelo ator David Junior. Além do título da temporada, ele levou para casa o prêmio R$ 150 mil em dinheiro e o equivalente a R$ 100 mil em bitcoin. Na Globo, o carioca atuou na novela "Liberdade Liberdade" e "Bom Sucesso".

Ainda há a informação de quem disputou a grande final com o Dragão: o Camaleão, interpretado pelo ator Thiago Fragoso.