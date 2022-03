Cristiana Oliveira como Juma Marruá em 'Pantanal' - Divulgação

Publicado 29/03/2022 17:52

Rio - Conhecida por interpretar Juma Marruá na versão original de "Pantanal", em 1990, Cristiana Oliveira deu sua opinião sobre o remake da novela, que estreou na TV Globo na última segunda-feira (28) . Em relato enviado ao jornal Folha de S. Paulo, a atriz de 58 anos comentou a superprodução da emissora carioca, elogiando elementos como o elenco e a ambientação da trama.

"O Pantanal é mágico. Qualquer lugar para onde olhamos, é um deslumbre da natureza. Com certeza, todos que estiveram lá gravando devem ter sentido a vibração daquela mata, do clima atípico, das águas, da revoada dos pássaros e a sinfonia dos sapos. Parece que o bioma tem uma música própria. Aliás, tudo ali tem alma própria", começou a atriz que estrelou a primeira versão da trama, exibida pela extinta TV Manchete.

A eterna Juma ainda aproveitou para elogiar alguns atores que tiveram destaque na estreia do remake de "Pantana". "Renato Góes e Irandhir Santos assumiram os peões muito bem. E Paulo Gorgulho brilhou com seu rápido, mas marcante Ceci. Confesso que ouvir a voz dele falando do mesmo jeito que em 1990, quando interpretou Zé Leôncio e Zé Lucas, me deu um nó na garganta. Voltei no tempo."

Além de enaltecer outros detalhes da produção, Cristiana ainda previu que o folhetim será um sucesso de audiência: "Pelo que eu senti, será um novelão daqueles que provavelmente reunirá as famílias às 21h da noite para assistir junto. Coisa que já não se vê muito hoje em dia", refletiu sobre a trama que tem Alanis Guillen no papel de Juma.

"Enfim, foi emocionante. Tive vários sentimentos juntos e confusos: saudosismo, tristeza por não poder voltar no tempo e reviver aquela história novamente. Mas a alegria é enorme e também o prazer em ter feito parte de uma das novelas mais marcantes da teledramaturgia brasileira. 'Pantanal' é parte da minha vida e sempre será. Já faz parte de mim. E sou grata a isso", concluiu a atriz, que prepara uma peça e um livro para serem lançados este ano. Hoje, Cristiana é embaixadora da ONG SOS Pantanal e dona de uma linha de cosméticos veganos.