Bruna Linzmeyer no Conversa com Bialreprodução da TV Globo

Publicado 30/03/2022 12:57

Rio - Bruna Linzmeyer abriu o coração durante o 'Conversa com Bial', da TV Globo, na madrugada desta quarta-feira. Na atração, a atriz falou sobre sua personagem Madeleine, em 'Pantanal', da TV Globo, seu novo visual para atuar no longa 'Cidade-campo' e fez algumas revelações em relação a sua vida pessoal.

Na entrevista, Bruna disse que foi seu irmão mais velho quem a ajudou no processo de contar à família que estava namorando uma mulher. “Quando comecei a namorar uma mulher, a Kiti, ele tinha acabado um casamento de 11 anos com uma mulher e começou a namorar o Fabricio, com quem é casado até hoje. A gente estava experimentando essa experiência nova e ia conversando pelo telefone, ninguém sabia ainda, os pais, nem a família sabiam. Só os amigos que eram muito próximos. Combinamos de ele contar primeiro porque era o certinho da família e eu ia depois", contou.

Ao relembrar a personagem Leila, em “Insensato Coração” (2011), a atriz explicou para Bial porque gosta de usar a palavra sapatão. "Sapatão é um jeito de xingar as mulheres que se relacionam com mulheres, que amam e namoram mulheres. (...). Eu sou sapatão, e aí? Se eu tiro o poder de você me xingar, você vai fazer o quê? Não vai me deixar mal com uma coisa que eu sou e que tenho muito orgulho."

No elenco do remake de 'Pantanal', Bruna disse que ficou impactada com cenário natural do local. "Muito bicho pelo caminho, muitos pássaros. Chegamos de noite depois de oito horas de estrada. Acordei às 5h e pouco e era uma sinfonia de bicho, pássaro, canto, uma barulheira! Eu fiquei impactada!", afirmou.