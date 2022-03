- Divulgação / HBO Max

Publicado 30/03/2022 16:59

Rio - A HBO Max finalmente divulgou, nesta quarta-feira, a data de estreia de "House of Dragon", aguardado spin-off de "Game of Thrones", que vai abordar a vida da família Targaryen. Ambientada cerca de 200 anos antes dos eventos de "GOT", a série chegará ao serviço de streaming no dia 21 de agosto. O elenco principal reúne Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans.



O enredo de "House of Dragon", que é baseado no livro "Fogo e Sangue", de George R.R. Martin, gira em torno dos irmãos Aegon II e Rhaenyra, que disputaram o direito ao trono após a morte de seu pai, Viserys. O escritor, inclusive, já assistiu ao primeiro episódio e deu suas impressões em seu blog, "Not a Blog".

"Estou esperando ‘House of the Dragon’ com bastante ansiedade. Ok, dificilmente sou objetivo. E eu sei muito do que você verá. (Eu, hum, escrevi o livro). Além disso… Não conte a ninguém… Eu vi um corte bruto do primeiro episódio. E adorei. É sombrio, é poderoso, é visceral… do jeito que eu gosto minha fantasia épica", disse o autor, que ainda está devendo o sexto e o sétimo livros das "Crônicas de Gelo e Fogo" aos fãs da série literária.