Maiara e Maraisa - Divulgação/TV Globo

Maiara e Maraisa Divulgação/TV Globo

Publicado 31/03/2022 13:14

Rio - As cantoras Maiara e Maraisa foram anunciadas pela TV Globo, nesta quinta-feira, como as novas técnicas do reality show "The Voice Kids". Elas estarão na sétima temporada do programa ao lado de Carlinhos Brown e Michel Teló, que continuam na atração voltada para jovens talentos.

fotogaleria

"É uma experiência nova e bem desafiadora, estamos muito ansiosas. A posição de técnica é bem bacana, poder dividir conhecimento é incrível, mas tem a dificuldade da escolha. Essa parte temos certeza de que será bem complicada. Quando recebemos o convite, só me veio a imagem da cadeira virando, e eu acho isso um máximo (risos)", disse Maiara, sem esconder a ansiedade para participar do programa.

"Nós começamos a nos apresentar ainda crianças, participar do ‘The Voice Kids’ é como reviver um pouco de nossa história. São tantos os talentos desconhecidos espalhados pelo Brasil, e o ‘Voice’ tem o poder de apresentar alguns deles para muitas pessoas”, lembrou Maraisa, que já adiantou qual o principal conselho que dará para os candidatos do seu time: “Eles devem se divertir e tratar com leveza, que assim tudo fica mais fácil”, afirmou.