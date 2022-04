Danton Mello se despede da TV Globo após 37 anos - Reprodução

Publicado 01/04/2022 08:36

Rio - O ator Danton Mello anunciou nesta quinta-feira sua saída da TV Globo após 37 anos na emissora. Atualmente com 46, o artista estreou na casa aos 10, na novela "A Gata Comeu". Danton fez um longo texto no Instagram, revelou que estava em seu último contrato longo com a emissora e ressaltou a importância de ter aprendido "com os maiores artistas do país esse ofício tão delicado e essencial".

Ele também comemorou o fato de ter atuado em produções importantes como "Vale Tudo", "Tieta" e "Sinhá Moça", mas com as mudanças que vem acontecendo no audiovisual procura novos desafios.

"31/03/2022 - Encerro hoje meu último contrato longo com a Globo. Empresa onde fiz minha estreia nas novelas aos 10 anos em 'A Gata Comeu'. Crescemos juntos. Afinal, dos seus 57 anos, há 37 exerço minha profissão de ator. Ela foi minha escola", iniciou.



"Tive a alegria de atuar em várias produções marcantes como 'Vale Tudo', 'Tieta', 'Malhação', 'Hilda Furacão', 'Cabocla', 'Sinhá Moça'… E aprendi com os maiores artistas desse país esse ofício tão delicado e essencial. O mercado vem mudando e com isso vem também a vontade de buscar novos projetos e desafios", explicou.

"Que seja, então, um caminho cheio de descobertas e personagens para vocês aproveitarem! Eu só quero continuar fazendo o que aprendi a amar desde cedo: contar histórias e emocionar!", finalizou.