Roberto Kovalick fala sobre o acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi no ’Hora 1’, na madrugada desta sexta-feira - Reprodução / TV Globo

Publicado 01/04/2022 09:10

Rio - O noticiário "Hora 1", da TV Globo, foi o primeiro a dar detalhes sobre o acidente de carro com o ex-BBB Rodrigo Mussi, ainda na madrugada de quinta-feira. Mas, como o ex-brother estava sem documentos, na ocasião ainda não era conhecida a identidade da vítima. Na madrugada desta sexta, o telejornal voltou a falar sobre o caso. Rodrigo está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Ele sofreu um traumatismo craniano e passou por cirurgia na noite de quinta.

"A gente abre essa edição de hoje com um caso que acompanhamos desde ontem. Um acidente na Marginal Pinheiros deixou um ferido. A vítima era o ex-BBB Rodrigo Mussi, que neste momento está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo", disse o apresentador Roberto Kovalick, que chamou um link com um repórter que estava na porta do hospital.

"Rodrigo passou por uma cirurgia múltipla na noite de ontem, ele teve que operar a perna e cabeça. Segundo a assessoria de imprensa do Rodrigo, ele sofreu um traumatismo craniano e algumas fraturas múltiplas no corpo, teve que passar por essa cirurgia e agora ele vai ficar em observação no hospital por 48 horas. O Rodrigo segue sedado. O hospital deve divulgar um boletim atualizando o estado de saúde dele na manhã de hoje", informou o repórter.

Rodrigo viajava como passageiro em um carro de aplicativo na madrugada de quinta-feira. O motorista dormiu ao volante e acabou batendo na traseira de um caminhão. No banco de trás, Rodrigo não usava cinto de segurança e ficou gravemente ferido. O estado de saúde do ex-BBB é delicado, porém estável. Rodrigo Mussi participou da atual edição do "Big Brother Brasil" e foi o segundo eliminado do reality show.