Fabrício Battaglini e Talitha Morete parabenizam Ana Maria Braga por seu aniversárioReprodução

Publicado 01/04/2022 10:10

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga completa 73 anos nesta sexta-feira e, para comemorar a data, o "Mais Você" contou com uma edição especial em homenagem à artista. Além do cenário decorado com balões e flores vermelhas, o programa também teve algumas participações especiais. Os jornalistas Fabrício Battaglini e Talitha Morete estiveram no estúdio para celebrar com Ana Maria.

Claudia Raia, Ivete Sangalo, Fafá de Belém, Fabiana Carla, Fiuk, Xamã, Zeca Pagodinho, Sabrina Sato, Xuxa, Chico Pinheiro, Serginho Groisman, entre outros, mandaram mensagens de vídeo que foram exibidas na atração. Até o "Luva de Pedreiro" mandou um recadinho para a apresentadora.

"Começar o dia assim, relembrando tantos aniversários que eu já comemorei por aqui", disse Ana Maria, após assistir ao VT com outras celebrações de seu aniversário no programa. "Ana Maria, musona, você é uma inspiração pra mim. Quero ter a mesma disposição que você tem sempre, o jeito que você olha pra vida, o jeito que você encara todo mundo e a forma como você fala com a gente, como se estivesse falando com os melhores amigos... É muito bom te ver, te acompanhar e torcer por você sempre. Eu amo te ver brilhar. Desejo tudo de melhor pra você sempre. Um beijo", disse a apresentadora Sabrina Sato.