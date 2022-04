Galvão Bueno participou do programa Encontro - Reprodução

Publicado 01/04/2022 13:32

Galvão Bueno pegou todos de surpresa ao, recentemente, anunciar a aposentadoria após a Copa do Mundo do Catar. O narrador, que trabalha há 41 anos na Rede Globo, está em fim de contrato com a emissora e afirmou que não fará a renovação. Mas, tem muita gente que ainda não acredita nisso, inclusive Fátima Bernardes. Na manhã desta sexta-feira (01), ela debochou de Galvão.

Durante entrevista no programa "Encontro", Fátima disse duvidar da decisão do narrador: "Você já falou várias vezes que você ia se aposentar e não fez, então a gente não acredita nisso aí. Você sempre diz isso. Eu estava com você na Copa do Mundo da África e você disse que seria a sua última internacional, que depois da Copa no Brasil iria parar". Visivelmente sem graça, Galvão respondeu: "Mas para que você foi lembrar disso?".

A apresentadora então explicou que é uma forma de ter esperança e recebeu uma resposta enigmática de Galvão. "Eu tenho 41 anos de Globo, 48 anos de televisão. Fiz a final de 1978 ainda na Band, antes de vir para a Globo. Mas isso é uma página de um livro que passa, e o livro continua aberto. Quem sabe a gente ainda não continua junto?".

Apesar de não escutarem mais a voz de Galvão Bueno gritando os gols da seleção brasileira, os fãs não vão deixar de vê-lo com frequência. É que ele pretende manter trabalhos nas redes sociais e na publicidade. A televisão será uma página virada para o narrador.